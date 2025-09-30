Femminicidio Paupisi trovato Salvatore Ocone | morto il figlio grave la ragazza 16enne
Elisa Polcino uccisa dal marito, la fuga con i figli. Una tragedia familiare ha scosso Paupisi, piccolo centro in provincia di Benevento. Stamattina, intorno alle ore 8, Salvatore Ocone, operaio di 58 anni, ha ucciso la moglie Elisa Polcino, 49 anni, a colpi di pietra alla testa e al volto, all’interno della loro abitazione in contrada Frasso. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, l’uomo avrebbe colpito la donna mentre era a letto, durante una lite. Dopo l’aggressione, ha aperto il cancello e si è dato alla fuga con i due figli minorenni: un ragazzo di 15 anni, Cosimo e una ragazza di 16 anni, Antonia Natalia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: femminicidio - paupisi
Femminicidio a Paupisi: uccisa dal marito a colpi di pietra dopo una lite
Femminicidio a Paupisi (Benevento): uccide la moglie a colpi di pietra davanti ai passanti | Assassino in fuga
Femminicidio a Paupisi: Elisa Polcino uccisa con una pietra, l’uomo è in fuga
La vittima del femminicidio di Paupisi è Elisa Polcino, uccisa dal marito Salvatore Ocone a colpi di pietra. L'uomo è in fuga: figli spariti - X Vai su X
Salvatore Ocone è ricercato dopo il femminicidio della moglie. Sono scomparsi anche i figli minorenni della coppia. Ricerche nei dintorni di Paupisi (Benevento) ? - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio Paupisi, arrestato Salvatore Ocone: morto il figlio, la figlia in fin di vita - Uccide la moglie a colpi di pietra a Paupisi, fermato Salvatore Ocone: un figlio è morto, la figlia sarebbe in fin di vita. Come scrive la7.it
Elisa Polcino uccisa dal marito Salvatore Ocone a Paupisi: l'uomo fermato a Campobasso, era fuggito con i figli: morto il 15enne, grave la 16enne - Elisa Polcino è stata massacrata a colpi di pietra, quindi uccisa dal marito, Salvatore Ocone, a Paupisi, vicino Benevento: l'uomo era sparito e con lui due ... Si legge su ilgazzettino.it