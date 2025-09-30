Elisa Polcino uccisa dal marito, la fuga con i figli. Una tragedia familiare ha scosso Paupisi, piccolo centro in provincia di Benevento. Stamattina, intorno alle ore 8, Salvatore Ocone, operaio di 58 anni, ha ucciso la moglie Elisa Polcino, 49 anni, a colpi di pietra alla testa e al volto, all’interno della loro abitazione in contrada Frasso. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, l’uomo avrebbe colpito la donna mentre era a letto, durante una lite. Dopo l’aggressione, ha aperto il cancello e si è dato alla fuga con i due figli minorenni: un ragazzo di 15 anni, Cosimo e una ragazza di 16 anni, Antonia Natalia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Femminicidio Paupisi, trovato Salvatore Ocone: morto il figlio, grave la ragazza 16enne