Femminicidio Paupisi trovato Salvatore Ocone | morto il figlio 16enne grave la ragazza 17enne

Elisa Polcino uccisa dal marito, la fuga con i figli. Una tragedia familiare ha scosso Paupisi, piccolo centro in provincia di Benevento. Stamattina, intorno alle ore 8, Salvatore Ocone, operaio di 58 anni, ha ucciso la moglie Elisa Polcino, 49 anni, a colpi di pietra alla testa e al volto, all’interno della loro abitazione in contrada Frasso. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, l’uomo avrebbe colpito la donna mentre era a letto, durante una lite. Dopo l’aggressione, ha aperto il cancello e si è dato alla fuga con i due figli minorenni: un ragazzo di 16 anni e una ragazza di 15. Le condizioni dei figli e il fermo dell’uomo a Campobasso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
