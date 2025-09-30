Femminicidio nel Beneventano uccisa a colpi di pietra | marito in fuga fermato a Campobasso | Morto un figlio l' altra in gravi condizioni
L'uomo, che dopo il delitto si era dileguato nelle campagne circostanti, era fermo in auto col cadavere del figlio. La donna, 49 anni, è deceduta sul colpo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
È stato fermato a Ferrazzano, in provincia di Campobasso, Salvatore Ocone, agricoltore 58enne che ha ucciso a pietrate la moglie Elisa Polcino a Paupisi, nel Beneventano, e poi è fuggito per finire anche i suoi figli. Il femminicidio si sarebbe verificato nella no
#NEWS - +++ #Femminicidio nel Beneventano, fermato a #Campobasso il marito in fuga. Orrore per la scoperta dei figli trovati in auto con lui: il ragazzo di 15 anni è morto, la ragazza di 16 è gravissima. E' durata dodici ore la fuga di #SalvatoreOcone, il 58 e
