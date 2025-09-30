Femminicidio nel Beneventano uccisa a colpi di pietra | marito in fuga fermato a Campobasso | Morto un figlio l' altra in gravi condizioni

L'uomo, che dopo il delitto si era dileguato nelle campagne circostanti, era fermo in auto col cadavere del figlio. La donna, 49 anni, è deceduta sul colpo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

