Femminicidio nel Beneventano uccide la moglie a colpi di pietra | l' uomo fermato a Campobasso I figli in auto uno è morto 

Xml2.corriere.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittima è Elisa Polcino, aveva 49 anni. Quest'anno avrebbero dovuto festeggiare 25 anni di matrimonio. Il sindaco: «Siamo preoccupati per i ragazzi». L'altro figlio, maggiorenne, lavora in Emilia-Romagna: è stato avvisato di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

femminicidio nel beneventano uccide la moglie a colpi di pietra l uomo fermato a campobasso i figli in auto uno 232 morto160

© Xml2.corriere.it - Femminicidio nel Beneventano, uccide la moglie a colpi di pietra: l'uomo fermato a Campobasso. I figli in auto, uno è morto 

In questa notizia si parla di: femminicidio - beneventano

Femminicidio nel beneventano: uccisa a colpi di pietra in strada, ricercato il marito Vittima 49enne

Femminicidio a colpi di pietra a Paupisi nel Beneventano

Femminicidio nel Beneventano, 58enne uccide la moglie a colpi di pietra

femminicidio beneventano uccide moglieUccide la moglie a colpi di pietra in strada e scappa: ricerche in corso nel Beneventano - E' successo a Paupisi alla contrada Frasso: l'uomo ha aggredito la moglie al termine di una lite. Riporta napoli.repubblica.it

femminicidio beneventano uccide moglieUccide la moglie a colpi di pietre e scappa: fermato il marito, i figli in ospedale - E' stato catturato Salvatore Ocone, ricercato in tutta Italia per il femminicidio della moglie Elisa Polcino a Paupisi, nel Beneventano. Scrive lostrillone.tv

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Beneventano Uccide Moglie