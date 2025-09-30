Femminicidio nel Beneventano uccide la moglie a colpi di pietra | l' uomo fermato a Campobasso I figli in auto uno è morto

La vittima è Elisa Polcino, aveva 49 anni. Quest'anno avrebbero dovuto festeggiare 25 anni di matrimonio. Il sindaco: «Siamo preoccupati per i ragazzi». L'altro figlio, maggiorenne, lavora in Emilia-Romagna: è stato avvisato di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Femminicidio nel Beneventano, uccide la moglie a colpi di pietra: l'uomo fermato a Campobasso. I figli in auto, uno è morto

In questa notizia si parla di: femminicidio - beneventano

Femminicidio nel beneventano: uccisa a colpi di pietra in strada, ricercato il marito Vittima 49enne

Femminicidio a colpi di pietra a Paupisi nel Beneventano

Femminicidio nel Beneventano, 58enne uccide la moglie a colpi di pietra

Femminicidio nel Beneventano, uccide la moglie e fugge con i due figli minorenni: caccia all'uomo nelle campagne di Paupisi, si teme per la sorte dei ragazzi. ? https://rainews.it/tgr/campania - X Vai su X

Tg2. . #Femminicidio nel beneventano. Una donna è stata uccisa in casa a colpi di pietra dal marito. Ricercato il cinquattottenne. Si cercano anche 2 dei 3 figli. Al #Tg2Rai ore 13,00 #30settembre - facebook.com Vai su Facebook

Uccide la moglie a colpi di pietra in strada e scappa: ricerche in corso nel Beneventano - E' successo a Paupisi alla contrada Frasso: l'uomo ha aggredito la moglie al termine di una lite. Riporta napoli.repubblica.it

Uccide la moglie a colpi di pietre e scappa: fermato il marito, i figli in ospedale - E' stato catturato Salvatore Ocone, ricercato in tutta Italia per il femminicidio della moglie Elisa Polcino a Paupisi, nel Beneventano. Scrive lostrillone.tv