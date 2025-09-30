femminicidio nel beneventano lapidata una donna di 49 anni si cercano i figli e il marito in fuga

Un altro feroce femminicidio nel Beneventano tinge di nero la cronaca. Una donna di 49 anni, Elisabetta Polcino, è stata uccisa a colpi di pietra a Paupisi, un paese in provincia di Benevento. Il delitto è avvenuto in contrada Frasso, dove abitava la coppia. Secondo le prime informazioni dei carabinieri, l’autore della lapidazione sarebbe il marito, Salvatore Ocone, un operaio di 58 anni, che avrebbe colpito la donna alla testa. L’uomo al momento è in fuga. Benevento, uccisa una donna a colpi di sassi. Si cerca il marito. La donna potrebbe essere stata colpita mentre era a letto dopo una lite. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

