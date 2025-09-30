Femminicidio nel Beneventano lapidata una donna di 49 anni Si cercano i figli e il marito in fuga

Secoloditalia.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un altro feroce femminicidio nel Beneventano tinge di nero la cronaca. Una donna di 49 anni, Elisabetta Polcino, è stata uccisa a colpi di pietra a Paupisi, un paese in provincia di Benevento. Il delitto è avvenuto in contrada Frasso, dove abitava la coppia. Secondo le prime informazioni dei carabinieri, l’autore della lapidazione  sarebbe il marito, Salvatore Ocone, un operaio di 58 anni, che avrebbe colpito la donna alla testa. L’uomo al momento è in fuga. Benevento, uccisa una donna a colpi di sassi. Si cerca il marito. La donna potrebbe essere stata colpita mentre era a letto dopo una lite. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

femminicidio nel beneventano lapidata una donna di 49 anni si cercano i figli e il marito in fuga

© Secoloditalia.it - Femminicidio nel Beneventano, lapidata una donna di 49 anni. Si cercano i figli e il marito in fuga

In questa notizia si parla di: femminicidio - beneventano

Femminicidio nel beneventano: uccisa a colpi di pietra in strada, ricercato il marito Vittima 49enne

Femminicidio a colpi di pietra a Paupisi nel Beneventano

Femminicidio nel Beneventano, 58enne uccide la moglie a colpi di pietra

Femminicidio nel Beneventano, donna uccisa a colpi di pietra: si cerca il marito - La donna, da una prima ricostruzione, sarebbe stata colpita più volte con una pietra dal marito, mentre era ... Segnala msn.com

femminicidio beneventano lapidata donnaDonna uccisa a colpi di pietra nel Beneventano, ricercato il marito in fuga. Irreperibili i due figli minorenni - Donna uccisa a colpi di pietra nel Beneventano, ricercato il marito in fuga. Riporta italpress.com

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Beneventano Lapidata Donna