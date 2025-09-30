Femminicidio nel Beneventano fermato Salvatore Ocone Trovati i due figli che erano spariti con lui | il ragazzo è morto mentre la sorella è grave

È stato fermato a Campobasso Salvatore Ocone, l’uomo sospettato di aver ucciso la moglie Elisa Polcino a Paulisi, in provincia di Benevento. L’uomo ha aggredito la donna con una pietra, colpendola ripetutamente e con violenza sulla testa. E dopo averla lasciata morente di fronte alla loro abitazione, si è dato alla fuga. Ocone, operaio di 58 anni ha portato via con sé anche i due figli minorenni, di 16 e 15 anni. Il figlio è stato trovato senza vita, all’interno dell’auto con cui l’uomo si è dato alla fuga, mentre la figlia si trova in condizioni gravi in ospedale. L’altro figlio maggiorenne della coppia si trovava fuori regione per lavoro quando è avvenuto il delitto. 🔗 Leggi su Open.online