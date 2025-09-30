Femminicidio nel Beneventano fermato a Campobasso l' uomo in fuga I figli trovati in auto con lui | uno è morto la ragazza è grave

La vittima è Elisa Polcino, 49 anni. L'altro figlio, maggiorenne, lavora in Emilia-Romagna: è stato avvisato di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Femminicidio nel Beneventano, fermato a Campobasso l'uomo in fuga. I figli trovati in auto con lui: uno è morto, la ragazza è grave

Fermato a Campobasso il presunto femminicida di Benevento - É stato fermato a Campobasso Salvatore Ocone, l'uomo sospettato di aver ucciso la moglie Elisa Polcino a Paulisi, in provincia di Benevento. ansa.it scrive

Femminicidio nel beneventano, fermato il marito. Ha ucciso uno dei figli, l'altro è grave in ospedale - Erano nell'auto in cui è stato fermato Salvatore Ocone, i due figli di 15 e 16 anni di Elisa Polcino, la 49enn ... Da lostrillone.tv