A Paupisi, comune del Beneventano con poco più di 1.400 abitanti, una donna di 49 anni, Elisa Polcino, è stata uccisa a colpi di pietra dal marito, Salvatore Ocone, operaio di 58 anni. Secondo le prime indagini, il delitto sarebbe avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 settembre, al termine di un violento litigio scoppiato nel cortile della loro abitazione in contrada Frasso. L’uomo avrebbe raccolto una pietra da terra e colpito ripetutamente la moglie alla testa e al volto, provocandole la morte sul colpo. Dopo l’aggressione, Ocone avrebbe lasciato l’abitazione, facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Femminicidio nel Beneventano, 58enne uccide la moglie a colpi di pietra