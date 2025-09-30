Femminicidio nel Beneventano 58enne uccide la moglie a colpi di pietra
A Paupisi, comune del Beneventano con poco più di 1.400 abitanti, una donna di 49 anni, Elisa Polcino, è stata uccisa a colpi di pietra dal marito, Salvatore Ocone, operaio di 58 anni. Secondo le prime indagini, il delitto sarebbe avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 settembre, al termine di un violento litigio scoppiato nel cortile della loro abitazione in contrada Frasso. L’uomo avrebbe raccolto una pietra da terra e colpito ripetutamente la moglie alla testa e al volto, provocandole la morte sul colpo. Dopo l’aggressione, Ocone avrebbe lasciato l’abitazione, facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: femminicidio - beneventano
Femminicidio nel beneventano: uccisa a colpi di pietra in strada, ricercato il marito Vittima 49enne
Femminicidio a colpi di pietra a Paupisi nel Beneventano
Messina - Femminicidio Sara Campanella, denunciata la madre di Argentino - facebook.com Vai su Facebook
Uccide la moglie a colpi di pietra in strada e scappa: ricerche in corso nel Beneventano - E' successo a Paupisi alla contrada Frasso: l'uomo ha aggredito la moglie al termine di una lite. napoli.repubblica.it scrive
Femminicidio a Benevento, uccide la moglie a colpi di pietra in strada: uomo in fuga - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio a Benevento, uccide la moglie a colpi di pietra in strada: uomo in fuga ... Da tg24.sky.it