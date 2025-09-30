Femminicidio di Elisa Polcino a Paupisi vicino Benevento i figli colpiti da Ocone con pietre e bottiglie
Salvatore Ocone avrebbe colpito i figli con pietre e una bottiglia di vetro: gli aggiornamenti sul femminicidio di Elisa Polcino a Paupisi, Benevento.
Femminicidio a Paupisi: Elisa Polcino uccisa con una pietra, l’uomo è in fuga
La 49enne Elisa Polcino uccisa a colpi di pietra: terribile femminicidio a Benevento. Il marito è in fuga
Da Eliza Stefania Feru a Elisa Polcino, una lunga scia di sangue: oltre 60 vittime di femminicidio in Italia
La vittima del femminicidio di Paupisi è Elisa Polcino, uccisa dal marito Salvatore Ocone a colpi di pietra. L'uomo è in fuga: figli spariti
Una donna di 49 anni, Elisa Polcino, è stata uccisa a colpi di pietra in strada a Paupisi, un paese in provincia di Benevento. Secondo le prime informazioni dei carabinieri, l'autore del femminicidio sarebbe il marito, Salvatore Ocone, che avrebbe colpito la don
Femminicidio Paupisi, arrestato Salvatore Ocone: morto il figlio, la figlia in fin di vita - Uccide la moglie a colpi di pietra a Paupisi, fermato Salvatore Ocone: un figlio è morto, la figlia sarebbe in fin di vita.
Fermato a Campobasso l'autore del femminicidio a Paupisi: morto uno dei figli - Femminicidio a Paupisi: Elisa Polcino uccisa dal marito, uno dei figli perde la vita durante la fuga del padre.