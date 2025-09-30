Femminicidio di Cinzia Pinna indagata Rosamaria Elvo compagna di Emanuele Ragnedda | avrebbe ripulito casa
Femminicidio di Cinzia Pinna, anche Rosamaria Elvo, compagna di Emanuele Ragnedda, è ora indagata: avrebbe aiutato il reo confesso a ripulire casa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: femminicidio - cinzia
Scomparsa Cinzia Pinna, l’imprenditore del vino confessa il femminicidio: trovato il corpo della donna
Chi è Emanuele Ragnedda, l’uomo che ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna: il suo vino è “il più caro d’Italia”
Femminicidio di Cinzia Pinna, due indagati per favoreggiamento. Sono un ragazzo lombardo e una donna amica del reo confesso Ragnedda #ANSA
#Femminicidio #CinziaPinna. Gli esami condotti a #Sassari sulla vittima confermano la compatibilità con un #proiettile di Glock, pistola semiautomatica in possesso di Ragnedda
Svolta sul femminicidio di Cinzia Pinna, indagata la compagna di Emanuele Ragnedda. I pm: “Ha aiutato a cancellare le tracce” - Rosamaria Elvo, compagna dell'imprenditore Emanuele Ragnedda, è indagata per favoreggiamento nel femminicidio di Cinzia Pinna ad Arzachena. Riporta ilfattoquotidiano.it
Femminicidio Cinzia Pinna, indagata un’amica di Ragnedda per favoreggiamento - Due persone sono iscritte nel registro degli indagati per favoreggiamento nell’inchiesta sull’omicidio di Cinzia Pinna. Come scrive tg24.sky.it