Femminicidio di Cinzia Pinna indagata la compagna di Ragnedda per favoreggiamento
La fidanzata dell’uomo accusato di aver ucciso la donna verrà sentita in presenza del suo avvocato. Giovedì l’autopsia. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Scomparsa Cinzia Pinna, l’imprenditore del vino confessa il femminicidio: trovato il corpo della donna
Chi è Emanuele Ragnedda, l’uomo che ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna: il suo vino è “il più caro d’Italia”
#Femminicidio #CinziaPinna. Gli esami condotti a #Sassari sulla vittima confermano la compatibilità con un #proiettile di Glock, pistola semiautomatica in possesso di Ragnedda
Femminicidio di Cinzia Pinna, oggi i primi esami sul corpo della donna. Secondo gli inquirenti Emanuele Ragnedda, l'uomo che ha confessato di averla uccisa, sarebbe stato aiutato da altre due persone che lui fin qui avrebbe tentato di coprire
Omicidio Cinzia Pinna, un proiettile le ha trapassato il viso: si indaga sui complici di Emanuele Ragnedda - Omicidio Cinzia Pinna: Tac conferma il colpo di pistola. Secondo virgilio.it
La ristoratrice di San Pantaleo deve rispondere dell’accusa di favoreggiamento - Olbia È stata iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di favoreggiamento Mariarosa Elvo, ristoratrice di San Pantaleo, che sarebbe coinvolta nell’omicidio di Cinzia Pinna, la 33 enne di ... Si legge su lanuovasardegna.it