Femminicidio di Cinzia Pinna a Palau due donne e un uomo hanno aiutato Emanuele Ragnedda

Open.online | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emanuele Ragnedda è stato aiutato a far sparire le tracce dell’omicidio di Cinzia Pinna. Da una donna. E l’imprenditore del vino avrebbe altri due complici, un uomo e una donna. Che hanno fatto sparire il suo telefono cellulare e lo zainetto. Anche se lui insiste: «Ho fatto tutto da solo». Intanto dalla Tac emerge che ha sparato alla 33enne in piena faccia. Il proiettile è penetrato tra l’occhio sinistro e il naso. E dopo il primo colpo ha scaricato la pistola su di lei. L’ autopsia vera e propria verrà effettuata nei prossimi giorni. Le schegge sulla parete. Ragnedda ha indicato una parete della casa dell’azienda di Concaentosa che porta i segni delle schegge della Glock semiautomatica che ha utilizzato. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: femminicidio - cinzia

A sei anni dal femminicidio, la comunità ricorda Cinzia Fusi: "Lavoriamo per la prevenzione"

Scomparsa Cinzia Pinna, l’imprenditore del vino confessa il femminicidio: trovato il corpo della donna

Chi è Emanuele Ragnedda, l’uomo che ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna: il suo vino è “il più caro d’Italia”

femminicidio cinzia pinna palauFemminicidio Cinzia Pinna, spunta l'ipotesi del satanismo e dell'amica misteriosa di Emanuele Ragnedda - Nel femminicidio di Cinzia Pinna si fa strada l'ipotesi del satanismo e la possibile presenza di una donna misteriosa: di cosa si tratta ... virgilio.it scrive

femminicidio cinzia pinna palauFemminicidio a Palau: la verità sulla morte di Cinzia Pinna, 33 anni - Così deve essere raccontata la tragica fine di Cinzia Pinna, 33 ... Segnala olbia.it

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Cinzia Pinna Palau