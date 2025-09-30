Femminicidio Benevento uomo fermato a Campobasso | i figli erano in auto uno è morto
É stato fermato a Campobasso Salvatore Ocone, l'uomo sospettato di aver ucciso la moglie Elisa Polcino a Paupisi, in provincia di Benevento. La vittima, di 49 anni, è stata uccisa a colpi di pietra a Paupisi, un paese in provincia di Benevento. Con lui c'erano anche i figli di 15 e 16 anni dei quali non si avevno notizie da questa mattina: secondo quanto si apprende, il ragazzo sarebbe morto, mentre la ragazza sarebbe stata portata in gravi condizioni in ospedale. Stando alle prime ricostruzioni, Ocone avrebbe colpito la donna alla testa al culmine di una lite intorno alle 8 di questa mattina. L'uomo si è poi dato alla fuga portando con sé anche due dei loro tre figli. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
