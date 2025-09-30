L'uomo, che dopo il delitto l'uomo si era dileguato nelle campagne circostanti, è stato portato in caserma. La donna, 49 anni, è morta sul colpo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Femminicidio Benevento, uccide la moglie a colpi di pietra e si dà alla fuga: fermato a Campobasso, i figli sono in ospedale