Femminicidio Benevento uccide la moglie a colpi di pietra e si dà alla fuga | fermato a Campobasso i figli sono in ospedale

30 set 2025

L'uomo, che dopo il delitto l'uomo si era dileguato nelle campagne circostanti, è stato portato in caserma. La donna, 49 anni, è morta sul colpo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Femminicidio Benevento, uccide la moglie a colpi di pietra e si dà alla fuga: fermato a Campobasso, i figli sono in ospedale

