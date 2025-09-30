Femminicidio Benevento uccide la moglie a colpi di pietra e si dà alla fuga | fermato a Campobasso i figli sono in ospedale
L'uomo, che dopo il delitto l'uomo si era dileguato nelle campagne circostanti, è stato portato in caserma. La donna, 49 anni, è morta sul colpo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
PAUPISI, FEMMINICIDIO CHOC: UOMO UCCIDE LA MOGLIE A PIETRATE E FUGGE CON I FIGLI Tragedia a Paupisi, in provincia di Benevento: Salvatore Ocone, operaio di 58 anni, ha ucciso la moglie Elisa Polcino, 49 anni, colpendola ripetutamente con un - facebook.com Vai su Facebook
Elisabetta Polcino uccisa dal marito a colpi di pietra, i due figli mai arrivati a scuola: cosa sappiamo del femminicidio di Benevento - Dall'inizio dell'anno sono state uccise più di 60 donne ... vanityfair.it scrive