Femminicidio Benevento l' arrivo del figlio maggiore sul luogo della tragedia
Il figlio maggiore di Elisabetta Polcino, la 49enne uccisa oggi dal marito Salvatore Ocon e, 58 anni, che poi ha ucciso anche il figlio minore e ridotto in fin di vita la figlia prima di essere arrestato, arriva sul luogo della tragedia, a Paupisi (Benevento). Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: femminicidio - benevento
Femminicidio a Benevento, uccide la moglie a colpi di pietra in strada: uomo in fuga
Femminicidio a Paupisi (Benevento): uccide la moglie a colpi di pietra davanti ai passanti | Assassino in fuga
Uccide la moglie 49enne a colpi di pietra in strada e fugge, femminicidio a Paupisi (Benevento). Marito ricercato
#Tg2000 - Nuovo #femminicidio a #Benevento. #Donna uccisa a colpi di pietra #30settembre #Tv2000 #violenzasulledonne @tg2000it - X Vai su X
Salvatore Ocone è ricercato dopo il femminicidio della moglie. Sono scomparsi anche i figli minorenni della coppia. Ricerche nei dintorni di Paupisi (Benevento) ? - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio Benevento, l'arrivo del figlio maggiore sul luogo della tragedia - (LaPresse) Il figlio maggiore di Elisabetta Polcino, la 49enne uccisa oggi dal marito Salvatore Ocone, 58 anni, che poi ha ucciso anche il ... Secondo stream24.ilsole24ore.com
Femminicidio a Benevento: uno dei figli lavora a Rimini. Morto un figlio, gravissima la sorella - Nella notte scorsa la quiete di Paupisi (provincia di Benevento) è stata sconvolta da un tragico episodio: Elisa Polcino, 49 anni, è stata brutalmente uccisa ... Da chiamamicitta.it