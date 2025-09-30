Femminicidio Benevento l' arrivo del figlio maggiore sul luogo della tragedia

Il figlio maggiore di Elisabetta Polcino, la 49enne uccisa oggi dal marito Salvatore Ocon e, 58 anni, che poi ha ucciso anche il figlio minore e ridotto in fin di vita la figlia prima di essere arrestato, arriva sul luogo della tragedia, a Paupisi (Benevento).

femminicidio benevento l arrivo del figlio maggiore sul luogo della tragedia

