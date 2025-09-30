Femminicidio Benevento fermato a Campobasso il marito in fuga

Quotidiano.net | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salvatore Ocone era fuggito con i figli minorenni. Il ragazzino di 15 anni è morto, gravissima la sorella di 16 . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

femminicidio benevento fermato campobassoFermato a Campobasso l’autore del femminicidio a Paupisi: morto uno dei figli - Femminicidio a Paupisi: Elisa Polcino uccisa dal marito, uno dei figli perde la vita durante la fuga del padre. notizie.it scrive

femminicidio benevento fermato campobassoFermato a Campobasso il presunto femminicida di Benevento - É stato fermato a Campobasso Salvatore Ocone, l'uomo sospettato di aver ucciso la moglie Elisa Polcino a Paulisi, in provincia di Benevento. Secondo ansa.it

