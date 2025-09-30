Femminicidio Benevento fermato a Campobasso il marito in fuga
Salvatore Ocone era fuggito con i figli minorenni. Il ragazzino di 15 anni è morto, gravissima la sorella di 16 . 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: femminicidio - benevento
Femminicidio a Benevento, uccide la moglie a colpi di pietra in strada: uomo in fuga
Femminicidio a Paupisi (Benevento): uccide la moglie a colpi di pietra davanti ai passanti | Assassino in fuga
Uccide la moglie 49enne a colpi di pietra in strada e fugge, femminicidio a Paupisi (Benevento). Marito ricercato
Questa sera nel @tg2000it delle ore 18.30: 1 #Gaza Piani di #pace, piani di #guerra 2 #Flotilla Cattive acque 3 Uccida a colpi di pietra #Benevento #femminicidio 4 #SanSiro fine di un'epoca 5 Da #Zero a 75 anni #RenatoZero In diretta su # - X Vai su X
Salvatore Ocone è ricercato dopo il femminicidio della moglie. Sono scomparsi anche i figli minorenni della coppia. Ricerche nei dintorni di Paupisi (Benevento) ? - facebook.com Vai su Facebook
Fermato a Campobasso l’autore del femminicidio a Paupisi: morto uno dei figli - Femminicidio a Paupisi: Elisa Polcino uccisa dal marito, uno dei figli perde la vita durante la fuga del padre. notizie.it scrive
Fermato a Campobasso il presunto femminicida di Benevento - É stato fermato a Campobasso Salvatore Ocone, l'uomo sospettato di aver ucciso la moglie Elisa Polcino a Paulisi, in provincia di Benevento. Secondo ansa.it