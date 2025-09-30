Femminicidio a Paupisi | uccisa dal marito a colpi di pietra dopo una lite

Tragedia a Paupisi, piccolo comune a circa venti chilometri da Benevento, dove una donna di 49 anni, Elisabetta Polcino, è stata uccisa a colpi di pietra dal marito. L'omicidio è avvenuto questa mattina, martedì 30 settembre, nella contrada Frasso, davanti all'abitazione della coppia.

