Femminicidio a Paupisi | Elisa Polcino uccisa dal marito a colpi di pietra è in fuga con i due figli minori
Un femminicidio che sconvolge il Sannio, si teme per i due figli. Paupisi, piccolo centro in provincia di Benevento, si è svegliato in un incubo. Elisa Polcino, 49 anni, è stata uccisa dal marito, Salvatore Ocone, 59 anni, con una brutalità che lascia senza parole: secondo i primi rilievi, la donna sarebbe stata colpita ripetutamente alla testa con una pietra. Dopo il delitto, l’uomo è fuggito con i due figli minorenni della coppia, una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 15, entrambi studenti. Al momento non si hanno tracce di loro: non si sono presentati a scuola (frequentano gli Istituti Industriale e Alberghiero) e l’auto del padre, una Opel Mokka nera, è ricercata in tutta la regione ma stando ad alcune indiscrezioni la vettura sarebbe stata localizzata in direzione Rimini. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: femminicidio - paupisi
Femminicidio a Paupisi: uccisa dal marito a colpi di pietra dopo una lite
Femminicidio a Paupisi (Benevento): uccide la moglie a colpi di pietra davanti ai passanti | Assassino in fuga
Femminicidio a Paupisi: Elisa Polcino uccisa con una pietra, l’uomo è in fuga
#NEWS - #Femminicidio a #Paupisi (#Benevento): una donna uccisa, il marito è in fuga. Due figli minorenni irreperibili. #ElisaPolcino, 49 anni, è stata colpita alla testa, non si sa se con una pietra o altro, e secondo le prime informazioni a ucciderla sarebbe s - X Vai su X
#Benevento Una donna di 49 anni è stata uccisa a colpi di pietra in strada a Paupisi. Secondo le prime informazioni dei #Carabinieri, l'autore del #femminicidio sarebbe il marito, che avrebbe colpito la donna alla testa al culmine di una lite. L'uomo al momen - facebook.com Vai su Facebook
Elisa Polcino uccisa a pietrate a Paupisi (Benevento): caccia al marito in tutta Italia, spariti anche i figli - Femminicidio in Campania, la donna sarebbe stata colpita al culmine di una lite. Scrive quotidiano.net
Da Eliza Stefania Feru a Elisa Polcino, una lunga scia di sangue: oltre 60 vittime di femminicidio in Italia - Più di 50 gli omicidi volontari in ambito familiare o affettivo. Secondo quotidiano.net