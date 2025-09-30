Femminicidio a Paupisi | Elisa Polcino uccisa dal marito a colpi di pietra è in fuga con i due figli minori

Un femminicidio che sconvolge il Sannio, si teme per i due figli. Paupisi, piccolo centro in provincia di Benevento, si è svegliato in un incubo. Elisa Polcino, 49 anni, è stata uccisa dal marito, Salvatore Ocone, 59 anni, con una brutalità che lascia senza parole: secondo i primi rilievi, la donna sarebbe stata colpita ripetutamente alla testa con una pietra. Dopo il delitto, l’uomo è fuggito con i due figli minorenni della coppia, una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 15, entrambi studenti. Al momento non si hanno tracce di loro: non si sono presentati a scuola (frequentano gli Istituti Industriale e Alberghiero) e l’auto del padre, una Opel Mokka nera, è ricercata in tutta la regione ma stando ad alcune indiscrezioni la vettura sarebbe stata localizzata in direzione Rimini. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

