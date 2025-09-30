Femminicidio a Paupisi | Elisa Polcino uccisa con una pietra l’uomo è in fuga

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia davanti casa. Una lite familiare si è trasformata in una tragedia a Paupisi, in provincia di Benevento. Nella mattinata di oggi, martedì 30 settembre 2025, Elisa Polcino, 49 anni, è stata brutalmente uccisa a colpi di pietra davanti alla propria abitazione. La notizia è stata riportata dal Mattino. Secondo le prime ricostruzioni, e le notizie riportate dal Mattino, il responsabile sarebbe il marito, che avrebbe colpito ripetutamente la moglie alla testa durante un violento alterco. L’uomo in fuga. Dopo l’aggressione, l’uomo si sarebbe dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

