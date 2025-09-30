Femminicidio a Paupisi Benevento | uccide la moglie a colpi di pietra il marito in fuga con i figli minori

L'omicidio dopo una lite tra i coniugi. La donna, 49 anni, è morta sul colpo. L'uomo è in fuga, ricercato dai carabinieri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Femminicidio a Paupisi (Benevento): uccide la moglie a colpi di pietra, il marito in fuga con i figli minori

Femminicidio a Paupisi: uccisa dal marito a colpi di pietra dopo una lite

Femminicidio a Paupisi (Benevento): uccide la moglie a colpi di pietra davanti ai passanti | Assassino in fuga

Femminicidio a Paupisi: Elisa Polcino uccisa con una pietra, l’uomo è in fuga

femminicidio paupisi benevento uccideUccide la moglie 49enne a colpi di pietra in strada e fugge, femminicidio a Paupisi (Benevento). Marito ricercato - Donna uccisa in strada a Paupisi, in provincia di Benevento. Secondo fanpage.it

Elisa Polcino uccisa a pietrate a Paupisi (Benevento): caccia al marito in fuga - Femminicidio in strada, la donna sarebbe stata colpita al culmine di una lite. Si legge su quotidiano.net

