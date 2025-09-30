L'omicidio è avvenuto in strada, sotto gli occhi dei residenti. La donna, 49 anni, è morta sul colpo. L'uomo è in fuga, ricercato dai carabinieri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Femminicidio a Paupisi (Benevento): uccide la moglie a colpi di pietra davanti ai passanti | Assassino in fuga