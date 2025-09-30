Femminicidio a Benevento…l’ennesimo caso
Salvatore Ocone, operaio di 58 anni, ha ucciso la moglie, Elisa Polcino, di 49 anni, colpendola ripetutamente con una pietra fino a farla cadere sul colpo davanti a numerosi testimoni. Dopo, invece di consegnarsi, si è dato alla fuga insieme ai due figli minori, una 16enne e un 15enne, ed è ora ricercato dai carabinieri. Sono intervenuti i militari della stazione locale e il comando provinciale per i rilievi e le prime indagini. Una piccola comunità quella sannita che é rimasta profondamente scossa dall’evento proprio come un fulmine può squarciare il cielo di estate. Ma come si è arrivati a questo ennesimo femminicidio?. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
"Sono entrata in casa dopo il femminicidio, una scena terribile – racconta una vicina – lei era una donna energica, forte, determinata;