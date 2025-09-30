Femminicidio a Benevento uccide moglie a colpi di pietra | fermato a Campobasso
É stato fermato a Campobasso Salvatore Ocone, l'uomo sospettato di aver ucciso la moglie Elisa Polcino a Paupisi, in provincia di Benevento. La vittima, di 49 anni, è stata uccisa a colpi di pietra a Paupisi, un paese in provincia di Benevento. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, Ocone avrebbe colpito la donna alla testa al culmine di una lite. L'uomo si era poi dato alla fuga portando con sé anche i figli di 16 e 15 anni dei quali non si avevano notizie da questa mattina e che sono stati trovati con lui. Il terzo figlio della coppia, maggiorenne, vive e lavora a Rimini. Intanto, il procuratore di Benevento Gianfranco Scarfò, che sta coordinando le indagini, ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
