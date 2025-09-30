Femminicidio a Benevento uccide la moglie a colpi di pietra in strada | uomo in fuga
Ha ucciso la moglie a colpi di pietra, poi è fuggito. È accaduto a Paupisi, in contrada Frasso, nel Beneventano. Secondo le prime informazioni, sembra che prima del femminicidio ci sia stato un litigio tra i due. A indagare su quanto accaduto i carabinieri che stanno cercando il marito. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: femminicidio - benevento
