Femminicidio a Benevento uccide la moglie a colpi di pietra in strada | uomo in fuga

Tg24.sky.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha ucciso la moglie a colpi di pietra, poi è fuggito. È accaduto a Paupisi, in contrada Frasso, nel Beneventano. Secondo le prime informazioni, sembra che prima del femminicidio ci sia stato un litigio tra i due. A indagare su quanto accaduto i carabinieri che stanno cercando il marito. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

femminicidio a benevento uccide la moglie a colpi di pietra in strada uomo in fuga

© Tg24.sky.it - Femminicidio a Benevento, uccide la moglie a colpi di pietra in strada: uomo in fuga

In questa notizia si parla di: femminicidio - benevento

femminicidio benevento uccide moglieFemminicidio a Benevento, uccide la moglie a colpi di pietra in strada: uomo in fuga - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio a Benevento, uccide la moglie a colpi di pietra in strada: uomo in fuga ... Da tg24.sky.it

femminicidio benevento uccide moglieUccide la moglie a sassate in strada e scappa. Orrore a Benevento - Orrore in strada a Paupisi, nel Beneventano, dove un operaio di 58 anni avrebbe ucciso a colpi di pietra la moglie. Lo riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Benevento Uccide Moglie