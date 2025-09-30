Femminicidio a Benevento | uccide la moglie a colpi di pietra e scappa è caccia all’uomo

Metropolitanmagazine.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiamava Elisa Polcino, ed è l’ennesima vittima di femminicidio in Italia, la settantacinquesima dall’inizio dell’anno. La donna è stata uccisa a colpi di pietra a Paupisi, un paese in provincia di Benevento. Stando ai primi accertamenti dei carabinieri, l’assassino sarebbe il marito, Salvatore Ocone, che l’avrebbe aggredita al termine di una lite furiosa. Al momento, l’uomo è in fuga, e non si hanno notizie nemmeno dei due figli minori della coppia, due ragazzi di quindici e sedici anni. Il maggiore, invece, si troverebbe a Rimini, dove lavora. Ocone, un operaio di cinquantotto anni, è probabilmente scappato nelle campagne vicino alla contrada Frasso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

femminicidio a benevento uccide la moglie a colpi di pietra e scappa 232 caccia all8217uomo

© Metropolitanmagazine.it - Femminicidio a Benevento: uccide la moglie a colpi di pietra e scappa, è caccia all’uomo

In questa notizia si parla di: femminicidio - benevento

Femminicidio a Benevento, uccide la moglie a colpi di pietra in strada: uomo in fuga

Femminicidio a Paupisi (Benevento): uccide la moglie a colpi di pietra davanti ai passanti | Assassino in fuga

Uccide la moglie 49enne a colpi di pietra in strada e fugge, femminicidio a Paupisi (Benevento). Marito ricercato

femminicidio benevento uccide moglieFemminicidio a Benevento, uccide moglie a colpi di pietra: uomo in fuga. Si cercano figli - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio a Benevento, uccide moglie a colpi di pietra: uomo in fuga. Lo riporta tg24.sky.it

femminicidio benevento uccide moglieUccide la moglie 49enne a colpi di pietra in strada e fugge, femminicidio a Paupisi (Benevento). Marito ricercato - Donna uccisa in strada a Paupisi, in provincia di Benevento. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Benevento Uccide Moglie