Femminicidio a Benevento | uccide la moglie a colpi di pietra e scappa è caccia all’uomo
Si chiamava Elisa Polcino, ed è l’ennesima vittima di femminicidio in Italia, la settantacinquesima dall’inizio dell’anno. La donna è stata uccisa a colpi di pietra a Paupisi, un paese in provincia di Benevento. Stando ai primi accertamenti dei carabinieri, l’assassino sarebbe il marito, Salvatore Ocone, che l’avrebbe aggredita al termine di una lite furiosa. Al momento, l’uomo è in fuga, e non si hanno notizie nemmeno dei due figli minori della coppia, due ragazzi di quindici e sedici anni. Il maggiore, invece, si troverebbe a Rimini, dove lavora. Ocone, un operaio di cinquantotto anni, è probabilmente scappato nelle campagne vicino alla contrada Frasso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: femminicidio - benevento
Femminicidio a Benevento, uccide la moglie a colpi di pietra in strada: uomo in fuga
Femminicidio a Paupisi (Benevento): uccide la moglie a colpi di pietra davanti ai passanti | Assassino in fuga
Uccide la moglie 49enne a colpi di pietra in strada e fugge, femminicidio a Paupisi (Benevento). Marito ricercato
#Femminicidio In provincia di Benevento è in fuga l'uomo che colpito a morte la moglie con una pietra. Non sono reperibili neanche due figli piccoli della coppia. Di @aridigiorgio #GR1 - X Vai su X
#Benevento Una donna di 49 anni è stata uccisa a colpi di pietra in strada a Paupisi. Secondo le prime informazioni dei #Carabinieri, l'autore del #femminicidio sarebbe il marito, che avrebbe colpito la donna alla testa al culmine di una lite. L'uomo al momen - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio a Benevento, uccide moglie a colpi di pietra: uomo in fuga. Si cercano figli - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio a Benevento, uccide moglie a colpi di pietra: uomo in fuga. Lo riporta tg24.sky.it
Uccide la moglie 49enne a colpi di pietra in strada e fugge, femminicidio a Paupisi (Benevento). Marito ricercato - Donna uccisa in strada a Paupisi, in provincia di Benevento. Come scrive fanpage.it