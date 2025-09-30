Femminicidio a Benevento | uccide la moglie a colpi di pietra e scappa è caccia all’uomo

Si chiamava Elisa Polcino, ed è l’ennesima vittima di femminicidio in Italia, la settantacinquesima dall’inizio dell’anno. La donna è stata uccisa a colpi di pietra a Paupisi, un paese in provincia di Benevento. Stando ai primi accertamenti dei carabinieri, l’assassino sarebbe il marito, Salvatore Ocone, che l’avrebbe aggredita al termine di una lite furiosa. Al momento, l’uomo è in fuga, e non si hanno notizie nemmeno dei due figli minori della coppia, due ragazzi di quindici e sedici anni. Il maggiore, invece, si troverebbe a Rimini, dove lavora. Ocone, un operaio di cinquantotto anni, è probabilmente scappato nelle campagne vicino alla contrada Frasso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

