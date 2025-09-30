Femminicidio a Benevento | uccide la moglie a colpi di pietra e scappa coi figli uno è morto
È finita in provincia di Campobasso la corsa di Salvatore Ocone, 58enne sospettato dell'omicidio della moglie Elisabetta Polcino di 49 anni, morta stamattina, 30 settembre a Paupisi, in provincia di Benevento L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Salvatore Ocone è ricercato dopo il femminicidio della moglie. Sono scomparsi anche i figli minorenni della coppia. Ricerche nei dintorni di Paupisi (Benevento) ? - facebook.com Vai su Facebook
Elisabetta Polcino uccisa dal marito a colpi di pietra, i due figli mai arrivati a scuola: cosa sappiamo del femminicidio di Benevento - Dall'inizio dell'anno sono state uccise più di 60 donne ... Riporta vanityfair.it