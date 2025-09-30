Femminicidio a Benevento | uccide la moglie a colpi di pietra e scappa coi figli uno è morto

È finita in provincia di Campobasso la corsa di Salvatore Ocone, 58enne sospettato dell'omicidio della moglie Elisabetta Polcino di 49 anni, morta stamattina, 30 settembre a Paupisi, in provincia di Benevento

femminicidio a benevento uccide la moglie a colpi di pietra e scappa coi figli uno 232 morto

Femminicidio a Benevento, uccide la moglie a colpi di pietra in strada: uomo in fuga

Femminicidio a Paupisi (Benevento): uccide la moglie a colpi di pietra davanti ai passanti | Assassino in fuga

Uccide la moglie 49enne a colpi di pietra in strada e fugge, femminicidio a Paupisi (Benevento). Marito ricercato

femminicidio benevento uccide moglieFemminicidio a Benevento, uccide moglie a colpi di pietra: uomo in fuga. Si cercano figli - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio a Benevento, uccide moglie a colpi di pietra: uomo in fuga. Lo riporta tg24.sky.it

femminicidio benevento uccide moglieElisabetta Polcino uccisa dal marito a colpi di pietra, i due figli mai arrivati a scuola: cosa sappiamo del femminicidio di Benevento - Dall'inizio dell'anno sono state uccise più di 60 donne ... Riporta vanityfair.it

