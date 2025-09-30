Femminicidi Paola Cortellesi | Non basta un film per cambiare le cose
Paola Cortellesi, regista e attrice del film di successo “C’è ancora domani”, è intervenuta a margine della presentazione della terza stagione di “ Petra ” su Sky per commentare il tema della violenza di genere, in particolare dopo l’ultimo caso di femminicidio a Benevento. La regista ha espresso la sua posizione con realismo, affermando che “se bastasse un film per cambiare le cose sarebbe un mondo meraviglioso, ma purtroppo non lo è”. Il successo di “C’è ancora domani” e il dibattito sui femminicidi. Cortellesi ha spiegato di aver realizzato il suo film per affrontare un tema che le stava a cuore da tempo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: femminicidi - paola
Paola Cortellesi racconta dei Femminicidi ,come la società dovrebbe fare qualcosa, per arginare questa piaga “Quella dei femminicidi è una storia che si ripete all’infinito: c’è sempre un ex che commette un delitto, perché c’è ancora una sacca resistente di cult - facebook.com Vai su Facebook
"A Castelsardo, paese di Cinzia Pinna, la rocca si tinge di rosso contro la violenza sulle donne e contro ogni femminicidio Giancarlo Posadino " #femminicidio #badtaviolenzasulledonne "La violenza non è il nostro destino" (cartello in manifestazione #25nov - X Vai su X
Grottaferrata – Arte e impegno civile per dire “Basta!” ai femminicidi e alla violenza contro le donne - Un anno di azioni contro i femminicidi”, per sensibilizzare sulla violenza contro le donne ... Segnala castellinotizie.it
Paola Cortellesi consegue il dottorato honoris causa in scienze infermieristiche - Una giornata speciale per Paola Cortellesi, che nella mattinata del 10 settembre 2025 ha conseguito presso l'università Tor Vergata di Roma un dottorato honoris causa in Scienze infermieristiche e ... Secondo rainews.it