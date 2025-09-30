Femminicidi Paola Cortellesi | Non basta un film per cambiare le cose

Paola Cortellesi, regista e attrice del film di successo “C’è ancora domani”, è intervenuta a margine della presentazione della terza stagione di “ Petra ” su Sky per commentare il tema della violenza di genere, in particolare dopo l’ultimo caso di femminicidio a Benevento. La regista ha espresso la sua posizione con realismo, affermando che “se bastasse un film per cambiare le cose sarebbe un mondo meraviglioso, ma purtroppo non lo è”. Il successo di “C’è ancora domani” e il dibattito sui femminicidi. Cortellesi ha spiegato di aver realizzato il suo film per affrontare un tema che le stava a cuore da tempo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

