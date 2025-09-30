Feletto Umberto si accende d' autunno | torna la Festa con colori sapori e tanta allegria

Udinetoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno Feletto Umberto si prepara ad accogliere la tanto attesa Festa d’Autunno, che giunge alla sua 29ª edizione con un tema coinvolgente: "Viaggio tra colori e sapori d’autunno".L’evento, organizzato dal Comitato Commercianti in collaborazione con la Pro Loco C.I.L. diFeletto Umberto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: feletto - umberto

