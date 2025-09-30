Feletto Umberto si accende d' autunno | torna la Festa con colori sapori e tanta allegria
Anche quest’anno Feletto Umberto si prepara ad accogliere la tanto attesa Festa d’Autunno, che giunge alla sua 29ª edizione con un tema coinvolgente: "Viaggio tra colori e sapori d’autunno".L’evento, organizzato dal Comitato Commercianti in collaborazione con la Pro Loco C.I.L. diFeletto Umberto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Nuovo percorso ciclabile a Udine nord: spostamenti sicuri verso ospedale e università, collegamento diretto con Feletto Umberto
Appuntamento con le storie in #Bibliocabina, dedicate ai bambini dai 4 ai 7 anni! Sabato 4 ottobre 2025? ore 10.00? Parco PEEP di via Bolzano - Feletto Umberto ?(in caso di maltempo, l’iniziativa si terrà in Biblioteca) Chi lo desidera può portare - facebook.com Vai su Facebook
Chi non investe è fuori, le migliori #imprese del Friuli Centrale non mollano la presa ieri a Feletto Umberto l'evento organizzato da Nem con le #aziende #BestPerformer dell'area dai colossi come Abs e il gruppo Cividale alle realtà più piccole si punta sull'#inn - X Vai su X
Feletto Umberto, trovata in casa con ferite alla gola, gravissima una 59enne - Una 59 enne è stata soccorsa poco dopo le 12 di oggi nella sua abitazione a Feletto Umberto, frazione di Tavagnacco dopo essere stata ritrovata riversa a terra con ferite da taglio alla gola. Come scrive rainews.it