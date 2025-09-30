Fegato il test per scoprire alcune malattie 10 anni prima
"Prevedere" la comparsa di malattie gravi e invalidanti del fegato molto tempo prima dell'effettiva comparsa dei sintomi così da poter mettere in campo tutte le misure necessarie per la cura e la prevenzione. Un nuovo studio Un nuovo studio del Karolinska Institutet svedese che è stato pubblicato sulla rivista scientifica The Bmj ha messo in evidenza come una semplice analisi del sangue possa prevedere il rischio di sviluppare una grave malattia epatica, addirittura 10 anni prima. I risultati. Nel loro studio, i ricercatori del Karolinska Institutet e i loro colleghi in Finlandia hanno valutato l'efficacia del modello denominato Core che è stato prodotto con metodi statistici avanzati basandosi su cinque fattori: età, sesso e i livelli di tre comuni enzimi epatici (Ast, Alt e Ggt), comunemente misurati durante i controlli sanitari effettuati con regolarità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
