Fefè De Giorgi torna a casa | selfie e abbracci in aeroporto Mi è mancato il Salento Video

Quotidianodipuglia.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbracci e selfie, la medaglia al collo. Fefè De Giorgi torna a casa. Diversi curiosi all'Aeroporto del Salento per il ritorno del commissario tecnico dell'Italia del. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Fefè De Giorgi torna a casa: selfie e abbracci in aeroporto. «Mi è mancato il Salento». Video

