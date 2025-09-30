Fedez | Quando andavo ai centri sociali davamo fuoco alle sedi di destra E cita un attentato avvenuto davvero

«Io quando andavo nei centri sociali davamo fuoco. Apriva un centro sociale di destra, gli davamo fuoco. Quando ha aperto Cuore Nero siamo andati a dargli fuoco, risultato ottenuto: abbiamo chiuso Cuore Nero». A dirlo è stato Fedez, nel corso della puntata di ieri del suo Pulp Podcast, popolare format che su Youtube ha oltre 250mila iscritti. La puntata in questione è stata vista, allo stato attuale, da oltre 136mila utenti, che si suppone siano per lo più giovani. Il confronto con l’esponente di Ultima Generazione. Ospiti in studio c’erano due giovani donne, una climatologa e una rappresentante di Ultima Generazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

