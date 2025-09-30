Questa volta la giocata non l’ha rischiata, tanto per citare una celebre frase che da tempo lo accompagna in tutto e per tutto, questa volta la giocata l’ha proprio fatta, e gli è anche riuscita a Federico Bernardeschi, con successo. Il campo presto (si spera) lo farà parlare, anche se oggi sono più mugugni che sorrisi, ma c’è ancora tempo per riscattarsi. Fuori, invece, la sua voce è entrata nella porta della gente, dritta nel sette. Da vero numero dieci. Quello che a Bologna da quest’estate ha stampato sulla maglia, lo stesso che però in passato non sempre ha rappresentato vanto e prestigio, anzi, molto più spesso è stato più un peso, un motivo di sfogo e derisione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Federico si è raccontato al podcast ’Bsmt’ di Gazzoli: "Tante cose mi hanno fatto male, mi insultavano perché mettevo la gonna. Se fossi omosessuale, ne andrei fiero». Berna: "Mi davano del gay. E che problema ci sarebbe?»