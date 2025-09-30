Federico Bernardeschi | Ho indossato una gonna e mi dicevano | sei gay E pure se lo fossi che problema c' è? E se lo fossi? Non lo dico? Anzi ne andrei fiero
Il giocatore del Bologna, campione d'Europa con l'Italia nel 2021, è stato ospite del podcast Bsmt di Gianluca Gazzoli. «In questo mondo credo che ognuno sia libero di fare quello che vuole». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Ciro e Federico, campioni d’Europa nel 2021, forse annunciati in giornata. Discussioni in corso con il Milan per riavere Pobega. Immobile e Bernardeschi, le star più attese. Ma Sartori cerca il colpo anche a centrocampo
Federico ieri all’isokinetic per le visite mediche, è atteso in serata. Avrà la maglia numero 10. Valles pronta ad abbracciare Bernardeschi
Le treccine, il panta-gonna, i tatuaggi: tutti i look di Federico Bernardeschi
Nell’estate 2017 Federico Bernardeschi ha inviato un certificato medico alla Fiorentina per non prendere parte al ritiro estivo e forzare la cessione alla Juventus. Il giocatore del Bologna ha raccontato di essere stato il primo a lanciare la moda del certificato, po - X Vai su X
Federico Bernardeschi ripercorre i due rigori segnati in semifinale e finale dell’Europeo, raccontandoci un aneddoto su De Rossi e su come avesse deciso tutto prima, tranne una cosa… #cronachedispogliatoio - facebook.com Vai su Facebook
Federico Bernardeschi: «Mi mettevo la gonna e mi dicevano: sei gay. E pure se lo fossi, che problema c'è? Ne andrei fiero» - Il giocatore del Bologna ospite del podcast Bsmt di Gianluca Gazzoli: «Chapeau per chi ha fatto coming out. Secondo msn.com
Pagina 5 | Bernardeschi: “Il segreto Juve, le falsità su Cristiano Ronaldo e quella polemica inutile” - Sulle critiche relative alla cura dell'immagine rivela: " Le vivo con serenità. Segnala tuttosport.com