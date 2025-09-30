Federico Bernardeschi | Ho indossato una gonna e mi dicevano | sei gay E pure se lo fossi che problema c' è? E se lo fossi? Non lo dico? Anzi ne andrei fiero

Il giocatore del Bologna, campione d'Europa con l'Italia nel 2021, è stato ospite del podcast Bsmt di Gianluca Gazzoli. «In questo mondo credo che ognuno sia libero di fare quello che vuole». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

