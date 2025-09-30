Federico Bernardeschi | Ho indossato una gonna e mi dicevano | sei gay E pure se lo fossi che problema c' è? E se lo fossi? Non lo dico? Anzi ne andrei fiero

Vanityfair.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giocatore del Bologna, campione d'Europa con l'Italia nel 2021, è stato ospite del podcast Bsmt di Gianluca Gazzoli. «In questo mondo credo che ognuno sia libero di fare quello che vuole». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

federico bernardeschi ho indossato una gonna e mi dicevano sei gay e pure se lo fossi che problema c 232 e se lo fossi non lo dico anzi ne andrei fiero

© Vanityfair.it - Federico Bernardeschi: «Ho indossato una gonna e mi dicevano: sei gay. E pure se lo fossi, che problema c'è? E se lo fossi? Non lo dico? Anzi ne andrei fiero»

In questa notizia si parla di: federico - bernardeschi

Ciro e Federico, campioni d’Europa nel 2021, forse annunciati in giornata. Discussioni in corso con il Milan per riavere Pobega. Immobile e Bernardeschi, le star più attese. Ma Sartori cerca il colpo anche a centrocampo

Federico ieri all’isokinetic per le visite mediche, è atteso in serata. Avrà la maglia numero 10. Valles pronta ad abbracciare Bernardeschi

Le treccine, il panta-gonna, i tatuaggi: tutti i look di Federico Bernardeschi

federico bernardeschi ho indossatoFederico Bernardeschi: «Mi mettevo la gonna e mi dicevano: sei gay. E pure se lo fossi, che problema c'è? Ne andrei fiero» - Il giocatore del Bologna ospite del podcast Bsmt di Gianluca Gazzoli: «Chapeau per chi ha fatto coming out. Secondo msn.com

Pagina 5 | Bernardeschi: “Il segreto Juve, le falsità su Cristiano Ronaldo e quella polemica inutile” - Sulle critiche relative alla cura dell'immagine rivela: " Le vivo con serenità. Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Federico Bernardeschi Ho Indossato