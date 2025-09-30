Salite da podio, sprint in Malesia e altre corse in partenza, per il ciclismo reggiano. In evidenza la Beltrami Tsa Tre Colli al Piccolo Giro dell’Emilia, prova riservata alla categoria Elite U23. Sull’impegnativo tracciato attorno a Zola Predosa (Bologna) Gabriel Fede (foto) ha vinto la classifica degli scalatori, al 2° posto Raffaele Tela, portacolori della formazione di casa nostra. La corsa ha riservato un’altra soddisfazione per la compagine del team manager Stefano Chiari: l’11° posto di Pierluigi Garbi nella generale. Domenica la formazione sarà a Lissone (Monza) per la tradizionale Coppa Agostoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fede e Tela brillano a Zola Predosa