FdI e Lega | La maggioranza strumentalizza Gemellaggio con Palestina e anche Israele
La Global Sumud Flotilla non si ferma. Sono a meno di 300 miglia da Gaza le barche della missione umanitaria. Tra gli attivisti a bordo i riminesi Marco Croatti, senatore del M5s, e la giornalista Michela Monte. "Raggiungeremo Gaza giovedì – dicono dalla Flotilla – Ma già da domani saremo nella zona di intercettazione". E "sabato notte – racconta Croatti – siamo stati circondati da navi e droni, ci sono state 2 nuove interferenze nelle comunicazioni via radio. Di notte non si dorme, abbiamo paura ma andiamo avanti". Intanto stasera, al consiglio comunale di Rimini, sarà discusso l’ordine del giorno della maggioranza che chiede al governo di riconoscere lo Stato di Palestina e al Comune di gemellarsi in futuro con una città palestinese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
