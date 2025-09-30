FC 26 SBC Basi Squadra Jack Hendry | Il Difensore Centrale Fisico!

È il momento di rafforzare la tua difesa con un difensore roccioso! La SBC di Jack Hendry Basi Squadra 83 OVR è ora disponibile e ti offre un difensore centrale (CB) con un’ottima combinazione di difesa e fisicità. Il Premio: Jack Hendry (83 OVR). Hendry è un difensore centrale solido, ideale per chi cerca stabilità in retroguardia: Difesa 82 e Fisico 87 lo rendono un muro nei contrasti e nel gioco aereo.. Velocità 78 è un buon valore per un centrale in questa fase del gioco.. Il suo stile di gioco PLUS PLUS da Laterale (di solito Laterale in difesaattacco) è intrigante e può renderlo un’opzione flessibile in alcune formazioni. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

