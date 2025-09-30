FC 26 SBC 83+ Upgrade | Pacchetto Gratuito per la Tua Squadra!
È il momento di una SBC semplice e super conveniente! La sfida “83+ Upgrade” ti offre la possibilità di ottenere un pacchetto con un giocatore oro raro con un rating minimo di 83. Hai 7 giorni per completarla, quindi non perdere tempo. Requisiti della Sfida. Per ottenere il pacchetto, dovrai scambiare una rosa che soddisfi un unico e semplice requisito: Valutazione squadra: minimo 81. Ne vale la pena?. Senza dubbio, questa SBC è un affare incredibile. Con un costo irrisorio (ti basterà usare giocatori di bassa valutazione che hai già nel club), potrai avere la possibilità di trovare un’ottima carta per la tua squadra. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
FC 26 SBC 83+ Upgrade: Pacchetto Gratuito per la Tua Squadra!
