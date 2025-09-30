FC 26 | i migliori giovani Portieri per la Carriera Allenatore
Scegliere un portiere affidabile è fondamentale per costruire una carriera vincente in EA Sports FC 26. I portieri giovani rappresentano un investimento sicuro: con pochi milioni puoi assicurarti un talento capace di crescere stagione dopo stagione e diventare il leader della tua difesa. In questa guida scoprirai i migliori giovani portieri under 21 da acquistare in modalità Carriera, ordinati sia per potenziale sia per crescita. Le tabelle qui sotto ti permettono di confrontare età, overall iniziale, potenziale massimo, valore di mercato e tutte le informazioni utili per il tuo prossimo colpo di mercato. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
FC 26: i migliori giovani talenti per la Carriera Allenatore - Scopri i migliori giovani under 21 in EA SPORTS FC 26 per la Carriera Allenatore: liste complete con potenziale, crescita e consigli per ogni ruolo. Da imiglioridififa.com
