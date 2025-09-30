È il momento di rendere i tuoi giocatori più resistenti nei contrasti! L’evoluzione “Volontà di Ferro” ti offre un modo semplice per migliorare la Fisicità di un giocatore non raro, aiutandolo a vincere più duelli fisici. Dettagli e Requisiti dell’Evoluzione. Questa evoluzione è un’ottima opportunità, probabilmente gratuita (visto che non è specificato un costo in creditiFC Points), per i giocatori che vogliono potenziare i loro centrocampisti o difensori. Valutazione generale massima: 82. Rarità: Tour mondiale fuoriclasse argento. Posizione: No portieri. Miglioramenti Offerti. Rarità: Diventerà un’Evoluzione di rarità Argento. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Evoluzione “Volontà di Ferro”: Aumenta la Fisicità in Campo!