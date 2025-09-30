FC 26 Evoluzione Volontà di Ferro | Aumenta la Fisicità in Campo!
È il momento di rendere i tuoi giocatori più resistenti nei contrasti! L’evoluzione “Volontà di Ferro” ti offre un modo semplice per migliorare la Fisicità di un giocatore non raro, aiutandolo a vincere più duelli fisici. Dettagli e Requisiti dell’Evoluzione. Questa evoluzione è un’ottima opportunità, probabilmente gratuita (visto che non è specificato un costo in creditiFC Points), per i giocatori che vogliono potenziare i loro centrocampisti o difensori. Valutazione generale massima: 82. Rarità: Tour mondiale fuoriclasse argento. Posizione: No portieri. Miglioramenti Offerti. Rarità: Diventerà un’Evoluzione di rarità Argento. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
FC 26, la recensione su PS5 - Il simulatore calcistico per eccellenza fa il suo ritorno sulla scena, con un carico di novità che hanno interessato ogni aspetto del gameplay. Secondo gamesplus.it
EA Sports FC 26: i codici delle tattiche dei pro player - Tornano i codici tattiche, per partire al fischio d’inizio con il piede giusto: ecco la guida ai codici tattiche dei pro player di FC 26. Riporta tuttotek.it