Favola Athletic Palermo i progetti della matricola terribile che stupisce la D | Niente vertigini vogliamo crescere

Palermotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare. Lampi di luce dal Velodromo. L'Athletic Palermo fa sul serio. E recitando il classico ruolo di matricola terribile si è arrampicato fino al secondo posto, nonostante si stia cimentando per la prima volta con la Serie D. La capolista Gela. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: favola - athletic

favola athletic palermo progettiFavola Athletic Palermo, i progetti della matricola terribile che stupisce la D: "Niente vertigini, vogliamo crescere" - Giampiero Clemente a PalermoToday: "Un inizio così non ce lo aspettavamo". Scrive palermotoday.it

Palermo, notte da favola: il City fa sentire grandi - Dopo tanta attesa, stasera è tempo di show con le luci del Barbera che si accenderanno sulla sfida fra il ... Secondo tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Favola Athletic Palermo Progetti