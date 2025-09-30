Favola Athletic Palermo i progetti della matricola terribile che stupisce la D | Niente vertigini vogliamo crescere
La vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare. Lampi di luce dal Velodromo. L'Athletic Palermo fa sul serio. E recitando il classico ruolo di matricola terribile si è arrampicato fino al secondo posto, nonostante si stia cimentando per la prima volta con la Serie D. La capolista Gela. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Favola Athletic Palermo, i progetti della matricola terribile che stupisce la D: "Niente vertigini, vogliamo crescere" - Giampiero Clemente a PalermoToday: "Un inizio così non ce lo aspettavamo". Scrive palermotoday.it
