Fattori di rischio cardiaco e prevenzione | quasi sempre ci sono segnali d’allarme e si possono controllare

Prima che si verifichi un infarto, un ictus o un altro evento cardiovascolare, ci sono quasi sempre dei segnali d’allarme. Questo è quanto emerge da uno studio pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology, che ha analizzato più di 600.000 casi di malattie cardiovascolari in Corea del Sud e altri 1.000 casi negli Stati Uniti. La ricerca ha esaminato in che percentuale questi casi fossero preceduti dai tradizionali fattori di rischio cardiovascolare: pressione arteriosa, livelli di zucchero nel sangue, colesterolo e fumo. Il risultato è impressionante: in oltre il 99% dei casi di malattie cardiovascolari, insufficienza cardiaca o ictus, il paziente aveva almeno uno di questi fattori di rischio prima che l’evento si verificasse. 🔗 Leggi su Cultweb.it

