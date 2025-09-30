Fasano | minacciata di morte ottiene il super affido della figlia Misura stabilita dal tribunale di Brindisi nei confronti del convivente della donna

Il tribunale di Brindisi in composizione monocratica ha emesso il provvedimento inaudita altera parte. La donna, rappresentata dall’avvocato Guglielmo Boccia, ha ottenuto il super affido della figlia minorenne, in seguito al ricorso contenente la specifica richiesta di questa misura. La donna, “in costanza di separazione” riferisce l’avvocato “ha ricevuto una serie di messaggi audio dal suo convivente il quale di lì a poco si sarebbe spostato in Fasano per andare ad ucciderla, ‘ti devo scannare.ti tolgo sulla faccia della terra così la facciamo finita. ‘. A seguito di ciò la Giudice dottoressa Marra ha ritenuto opportuno emettere un provvedimento inaudita altera parte con il quale si diffidava il padre dall’avvicinarsi alla famiglia e, in modo particolare, di avvicinarsi alla donna minacciata, in tutti i luoghi da lei frequentati, comunicando tale provvedimento alla procura della repubblica per ulteriori provvedimenti da prendere nei confronti dell’uomo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

