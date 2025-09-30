Farmacosmo azienda attiva nell’e-commerce health & beauty ha chiuso il primo semestre 2025 con performance positive del canale retail e una contrazione strategica del B2B

Prosegue, come da strategia, la chiusura del canale B2B e crescono le piattaforme e-commerce. Il primo semestre 2025 per Farmacosmo rappresenta una conferma dell’indirizzo preso dalla società per far fronte alle difficoltà generali del mercato attuale. Nella complessiva riduzione dei ricavi, dovuta proprio alla contrazione strategica del canale B2B, la società basata a Napoli ha registrato una crescita delle vendite da canale retail, per un totale di 23,3 milioni di euro, +0,9% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, trainate dalle performance delle società del Gruppo, come BauCosmesi, attiva nel commercio di prodotti per il benessere animale, in crescita del 100% rispetto al 2024 e una marginalità in forte miglioramento, e ContactU, piattaforma di telemedicina che ha superato i 390mila euro di fatturato, + 37% rispetto all’anno scorso, con oltre 25mila ore di terapie erogate. 🔗 Leggi su Ildenaro.it