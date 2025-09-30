Farmaceutica Gemmato | In Testo unico misure per migliorare accesso e aderenza a cure
(Adnkronos) – "Per rendere accessibile il farmaco e quindi migliorare l'aderenza terapeutica e la cura del cittadino, stiamo delegando al Testo unico un quadro organico di normative, ma già nelle scorse 2 leggi di Bilancio abbiamo aperto alla possibilità di trasferire i farmaci dalla cosiddetta distribuzione diretta, ovvero che avviene nelle farmacie ospedaliere che per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: farmaceutica - gemmato
Intervista a Marcello Gemmato: “Serve una governance farmaceutica più moderna”
Farmaceutica, Gemmato: "Testo unico per dare certezza a cittadini e comparto strategico"
Gemmato, pronto lo schema di Testo unico sulla farmaceutica
Farmaceutica, Maccari (FdI): grazie a Gemmato per visione e capacità di programmazione https://lavocedelpatriota.it/farmaceutica-maccari-fdi-grazie-a-gemmato-per-visione-e-capacita-di-programmazione-1/… via @vocedelpatriota - X Vai su X
Marcello Gemmato. . Con l’approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge-delega per il Testo Unico della Legislazione Farmaceutica si apre un percorso di riforma atteso da decenni. Lo avevamo annunciato a maggio, condiviso con gli stakeholde - facebook.com Vai su Facebook
Testo unico della legislazione farmaceutica. Intervista a Gemmato: “Semplifica le regole e protegge i cittadini” - La recente approvazione del Testo unico della legislazione farmaceutica rappresenta un passaggio fondamentale per il mondo della sanità e per la professione del farmacista. Lo riporta quotidianosanita.it
Testo Unico, Gemmato: base solida per riforme con farmacista prescrittore - Il farmacista prescrittore tra opportunità e sfide: dalla formazione specialistica alla collaborazione con il sistema sanitario, un ruolo chiave per ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure ... Come scrive farmacista33.it