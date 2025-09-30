Farmaceutica Gemmato | In Testo unico misure per migliorare accesso e aderenza a cure

(Adnkronos) – "Per rendere accessibile il farmaco e quindi migliorare l'aderenza terapeutica e la cura del cittadino, stiamo delegando al Testo unico un quadro organico di normative, ma già nelle scorse 2 leggi di Bilancio abbiamo aperto alla possibilità di trasferire i farmaci dalla cosiddetta distribuzione diretta, ovvero che avviene nelle farmacie ospedaliere che per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com