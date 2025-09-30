di Gabriele Masiero Una lite tra quattro persone, culminata in una spedizione punitiva di un gruppo di qualche decina di altri soggetti non ancora identificati e per questo le indagini dei carabinieri si stanno concentrando sull’analisi delle immagini di videosorveglianza urbana ma anche sui video postati sui social dai vari testimoni per fare piena luce sulla rissa scoppiata nella notte tra sabato e domenica in piazza delle Vettovaglie. Lo si apprende da ambienti investigativi. Le immagini che girano sui social e quelle delle telecamere di videosorveglianza mostrano con chiarezza un nutrito gruppo di giovani incappucciati e vestiti di scuro che sembrano agire in modo coordinato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Far West Vettovaglie. Al vaglio le immagini. Il punto del sindaco: "Faremo la nostra parte"