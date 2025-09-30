Far west oltre confine | deruba e aggredisce un triestino 88enne denunciato
Deruba e aggredisce un triestino di 88 anni, forando poi le gomme della sua auto e provocando danni ad altre persone con la sua guida pericolosa. La persona, un 43enne, è stato poi rintracciato e denunciato. Come riporta una nota della polizia di Capodistria, il fatto è accaduto nel primo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: west - oltre
Far West oltre confine: rissa con coltelli e bottiglie rotte, tre denunce
Far West oltre confine: rissa con coltelli e bottiglie rotte, tre denunce
Far West oltre confine: un anziano cerca di fermare dei ladri, che lo investono
Indimenticabile protagonista di C’era una volta il West di Sergio Leone, Claudia Cardinale ha incarnato una delle figure femminili più forti e iconiche del cinema mondiale. Attrice di straordinaria versatilità, in oltre sessant’anni di carriera ha recitato in più di 15 - facebook.com Vai su Facebook