Far west oltre confine | deruba e aggredisce un triestino 88enne denunciato

Triesteprima.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Deruba e aggredisce un triestino di 88 anni, forando poi le gomme della sua auto e provocando danni ad altre persone con la sua guida pericolosa. La persona, un 43enne, è stato poi rintracciato e denunciato. Come riporta una nota della polizia di Capodistria, il fatto è accaduto nel primo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: west - oltre

Far West oltre confine: rissa con coltelli e bottiglie rotte, tre denunce

Far West oltre confine: rissa con coltelli e bottiglie rotte, tre denunce

Far West oltre confine: un anziano cerca di fermare dei ladri, che lo investono

Cerca Video su questo argomento: Far West Oltre Confine