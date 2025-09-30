Fanano letture animate per celebrare la Festa dei Nonni

Sabato 4 ottobre, con partenza alle ore 14 dall’Ufficio Turistico di Fanano (Piazza Guglielmo Marconi 1), si terrà “Versi in Cammino – Natura e Gioco in Poesia”, un appuntamento speciale che unisce escursionismo, poesia e memoria, all’interno della rassegna Autunno in Cammino.Il percorso condurrà. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

