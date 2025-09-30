Fan di Spider-Man Beyond The Spider-Verse? C’è una nuova data di uscita ma non come pensate

L’universo animato di Spider-Man è pronto a tessere una nuova tela di sorprese, e questa volta non parliamo solo delle avventure di Miles Morales. Spider-Man: Beyond The Spider-Verse, l’attesissimo capitolo conclusivo della trilogia, ha finalmente una nuova data di uscita che, in un colpo di scena degno delle sue trame, è stata addirittura anticipata. Dopo un percorso costellato di rinvii e incertezze, i fan possono tirare un sospiro di sollievo: l’attesa per il film Marvel si accorcia, seppur di poco, e questo segnale potrebbe nascondere molto più di un semplice cambio di calendario. La storia della data di uscita di Beyond The Spider-Verse è stata finora una vera e propria odissea. 🔗 Leggi su Screenworld.it

