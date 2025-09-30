Fan di Spider-Man Beyond The Spider-Verse? C’è una nuova data di uscita ma non come pensate
L’universo animato di Spider-Man è pronto a tessere una nuova tela di sorprese, e questa volta non parliamo solo delle avventure di Miles Morales. Spider-Man: Beyond The Spider-Verse, l’attesissimo capitolo conclusivo della trilogia, ha finalmente una nuova data di uscita che, in un colpo di scena degno delle sue trame, è stata addirittura anticipata. Dopo un percorso costellato di rinvii e incertezze, i fan possono tirare un sospiro di sollievo: l’attesa per il film Marvel si accorcia, seppur di poco, e questo segnale potrebbe nascondere molto più di un semplice cambio di calendario. La storia della data di uscita di Beyond The Spider-Verse è stata finora una vera e propria odissea. 🔗 Leggi su Screenworld.it
In questa notizia si parla di: spider - beyond
Spider-Man: Beyond the Spider-Verse | Nuova data per il film animato
Marvel e il progetto controverso di spider-man: come è stato salvato 10 anni fa
Spider-man: nuova data di uscita per beyond the spider-verse posticipata
Scoprite la nuova data d'uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, capitolo finale della trilogia animata. https://cinema.everyeye.it/notizie/spider-man-beyond-the-spider-verse-cambia-data-uscita-stavolta-bene-830158.html?utm_medium=Social&utm_ - facebook.com Vai su Facebook
Beyond The Spider-Verse: Sony anticipa data di uscita #Notizie #Sony #SpiderManBeyondTheSpiderVerse https://lospaziobianco.it/beyond-the-spider-verse-sony-anticipa-data-di-uscita/… - X Vai su X
Fan di Spider-Man Beyond The Spider-Verse? C’è una nuova data di uscita (ma non come pensate) - Man è pronto a tessere una nuova tela di sorprese, e questa volta non parliamo solo delle avventure di Miles Morales. Si legge su msn.com
Spider-Man Beyond the Spider-Verse, anticipata la data d’uscita che chiude la trilogia - Verse, anticipata la data d’uscita che chiude la trilogia ... Riporta tg24.sky.it