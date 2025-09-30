Famiglia in fuga dalla Striscia La nuova casa è a Sant’Agata

Lanazione.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una piccola comunità si fa grande nell’accoglienza e abbraccia una nuova famiglia proveniente da Gaza. Sei persone, babbo e mamma di 43 e 42 anni e 4 figli di 19, 17, 15 e 12 anni, da ieri pomeriggio hanno trovato una nuova casa a SantAgata in Arfoli, piccola frazione del Comune di Reggello. Una delle figlie ha bisogno di cure importanti garantite dal Meyer. Per questo, grazie a un corridoio umanitario, la famiglia ha potuto lasciare la propria terra dilaniata dalla guerra e arrivare in sicurezza a Firenze. Tutti sono stati ospiti finora di una struttura della Caritas, ma avevano bisogno di una sistemazione più stabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Famiglia in fuga dalla Striscia. La nuova casa è a Sant’Agata

