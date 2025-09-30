Ancora criticità sulla linea ferroviaria faentina. Quando scatta l’allerta meteo si ricorre necessariamente al servizio di autobus sostitutivi, tuttavia ugualmente nelle ultime settimane più di una volta è stato attivato il servizio sostitutivo a causa dell’improvvisa cancellazione dei treni. Ieri, come riportato dal Servizio di Mobilità toscano competente per la tratta ferroviaria, alle 6.08 è stata annunciata la cancellazione dei treni 94464 (da Faenza verso Marradi) e 94465 (da Marradi verso Faenza), per "riprogrammazione dell’offerta commerciale". Treni che sono stati sostituiti dai bus, attivando le aziende di trasporto convenzionate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Faentina, ancora disagi. Studenti rimasti a piedi